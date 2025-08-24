"I Rusi i Ukrajinci razgovaraju": Predsednik kaže da će nastaviti da nudi dijalog studentima u blokadi

Dijalog nema alternativu, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio da će nastaviti da nudi razgovor sa studentima u blokadi, navodeći da je uvek spremniji za razgovor sa građanima svoje zemlje nego sa strancima. "Dijalog sam nudio i 11. decembra kada smo mislili da oni stvarno imaju nekakve zahteve", rekao je Vučić na konferenciji za novinare, podsećajući da je pismom u februaru pozivao i Univerzitet na razgovor, jer je samo dan ranije rektor Vladan