Učenici iz Srbije osvojili pet medalja na olimpijadi iz astronomije i astrofizike

Učenici iz Srbije osvojili su na 18. Međunarodnoj olimpijadi iz astronomije i astrofizike (IOAA), koja je održana u Mumbaju, ukupno pet medalja - dve srebrne i tri bronzane. Srebrne medalje osvojili su Mihailo Radovanović i Pavle Ignjatović iz Matematičke gimnazije u Beogradu. Učenik Matematičke gimnazije u Beogradu Jovan Kulezić osvojio je bronzanu medalju kao i Neda Živanović iz Gimnazije "Svetozar Marković u Nišu i Dusan Lazić iz Gimnazije Kraljevo, objavljeno