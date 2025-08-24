Vremenska prognoza Srbije: Pretežno sunčano na severu, večeras pljuskovi i grmljavina, do kraja avgusta toplinski talas sa velikim temperaturnim oscilacijama

Naslovi.ai pre 26 minuta
Danas pretežno sunčano na severu, prolazno naoblačenje i kratkotrajna kiša u ostalim krajevima, večeras pljuskovi i grmljavina, a krajem avgusta temperature do 40 stepeni uz jake temperaturne oscilacije.

Danas će na krajnjem severu Srbije biti pretežno sunčano, dok se u ostalim krajevima ujutro i prepodne očekuje prolazno naoblačenje sa mogućom kratkotrajnom kišom, naročito na zapadu Srbije. Posle podne se očekuje razvedravanje u svim krajevima. Beta RTS N1 Info Ozon press Alo

Vetar će biti slab i umeren, na istoku i jugoistoku povremeno jak severozapadni, koji će uveče slabiti. Jutarnje temperature kretaće se od 9 do 15 stepeni, a najviše dnevne od 22 do 26 stepeni Celzijusa. U Beogradu je ujutro moguća slaba kiša, a tokom dana razvedravanje. Dnevnik Radio 021 Glas Zaječara

U toku noći na jugozapadu i jugoistoku Srbije očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom usled razvoja oblačnosti. Do kraja dana u većem delu Srbije pretežno sunčano, a umerena oblačnost zadržaće se još ponegde na zapadu i jugozapadu. Od ponedeljka do petka najavljuje se pretežno sunčano vreme sa povremenom oblačnošću u planinskim predelima. Krajem avgusta, 29. avgusta, očekuje se značajan porast temperature do 40 stepeni Celzijusa, uz jake temperaturne oscilacije sa minimalnim temperaturama i do 6 stepeni ujutru. Mondo Južne vesti Serbian News Media Blic Mondo

