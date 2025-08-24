Vučić: Dijalog nema alternativu, nastaviću da nudim razgovor studentima u blokadi

NIN pre 1 sat  |  FoNet
Vučić: Dijalog nema alternativu, nastaviću da nudim razgovor studentima u blokadi
Dijalog nema alternativu, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio da će nastaviti da nudi razgovor sa studentima u blokadi, navodeći da je uvek spremniji za razgovor sa građanima svoje zemlje nego sa strancima. "Dijalog sam nudio i 11. decembra kada smo mislili da oni stvarno imaju nekakve zahteve", rekao je Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare, podsećajući da je pismom u februaru pozivao i Univerzitet na razgovor, jer je samo dan
Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbijestudentistudenti u blokadi

