Vučić predstavio nove ekonomske mere: Niže cene hrane i kredita, popust na računima za struju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavlja nove ekonomske mere.

Prva mera je ograničenje trgovačkih marži na 20 odsto. On je rekao da će značajno ograničenje marži doprineti velikom smanjenju cena, da je reč o tri hiljade proizvoda i 23 grupe proizvoda. Aleksandar Vučić je se mere odnose na pet tema - ograničavanje trgovačkih marži, smanjenje kamatnih stopa na kredite ili niže stope kamata na kredite, izmene zakona o izvršenju i obezbeđenju, a kada je reč o električnoj energiji na popuste na računima za električnu energiju i