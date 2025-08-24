Mladi vaterpolisti Srbije osvojili srebro na Evropskom prvenstvu, Crna Gora bolja u finalu

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Mladi vaterpolisti Srbije osvojili srebro na Evropskom prvenstvu, Crna Gora bolja u finalu

ORADEA - Juniorska vaterpolo reprezentacija Srbije, igrači do 18 godina, osvojila je srebrnu medalju na šampionatu Evrope u Rumuniji, pošto je u finalu poražena od selekcije Crne Gore rezultatom 13:9.

Crnogorci su tokom celog meča imali prednost i zasluženo došli do zlata, sa impresivnih šest pobeda na isto toliko mečeva. Zanimljivo, prvu su upisali baš protiv Srbije na startu šampionata (9:8).
Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoCrna GoraRumunija

