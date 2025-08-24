Najmanje dvoje poginulih u izraelskim napadima na Jemen

SANA - Najmanje dvoje ljudi poginulo je danas, a 35 ih je ranjeno u izraelskim napadima na jemensku prestonicu Sanu, saopštile su Izraelske odbrambene snage (IDF), dodajući da su pogođeni vojni kompleks u kojem se nalazi predsednička palata Jemena, skladište goriva i dve elektrane, u znak odmazde za napade raketama i dronovima koje ta grupa sporvodi na Izrael.

U saopštenju se navodi da je u napadu na Sanu učestvovalo je oko 12 izraelskih aviona, uključujući borbene avione i letelice za dopunu goriva, prenosi Tajms of Izrael. Izrael tvrdi da se predsednička palata u Sani nalazi unutar vojnog kompleksa iz kog Huti sprovode svoje operacije. Tokom protekle nedelje, Huti su lansirali dve balističke rakete i najmanje jedan dron ka Izraelu koje vojne snage Izraela nisu uspele da presretnu. Neimenovani zvaničnik izraelskog