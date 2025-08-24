Vremeplov: Završena je Cerska bitka

BEOGRAD - Na današnji dan 1914. završena je Cerska bitka, prva velika saveznička pobeda u Prvom svetskom ratu. Srpska vojska je do nogu potukla austrougarsku vojsku i odnela odlučnu pobedu. Od oko 200.000 austrougarskih vojnika koliko je provalilo u Srbiju, u njoj nije ostao ni jedan, izuzev 4.500 zarobljenika. Tokom krvavih borbi započetih 12. avgusta prelaskom austrougarskih trupa preko Drine, gubici agresora dostigli su 27.000, a iz stroja je izbačeno više od 16.000 srpskih vojnika, od kojih je 2.107

Danas je nedelja, 24. avgust, 236. dan 2025. Do kraja godine ima 129 dana. 79 - U erupciji vulkana Vezuv nestali su rimski gradovi Pompeja, Herkulanum i Stabija i hiljade ljudi je poginulo. Ova tragedija ostavila je, međutim, jedinstveno svedočanstvo za buduće generacije, pošto je Pompeja ostala potpuno očuvana ispod vulkanskog pepela i lave, pa je danas svojevrstan izvor prvog reda o životu i kulturi Rimljana tog vremena. 1540 - Umro je italijanski slikar