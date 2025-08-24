Srbin dao gol iz penala pa umalo „nadrljao“ zbog toga (VIDEO)

Sport klub pre 37 minuta  |  Autor: Stefan Davidović
Srbin dao gol iz penala pa umalo „nadrljao“ zbog toga (VIDEO)

Volfsberger je u duelu 4. kola austrijske Bundeslige poražen na svom stadionu od Rapida 1:2.

Sport Klub vam pruža priliku da se igrate i vi okušate svoje selektorsko i košarkaško znanje i osvojite vredne nagrade u Evropskom košarkaškom fantaziju. Registrujte svoj tim sada – OVDE. Gosti iz Beča vodili su 2:0 na poluvremenu golovima Vurmbranda. Sve što je domaći tim uspeo je da smanji rezultat golom Dejana Zukića iz penala. Bivšem kapitenu Vojvodine se žurilo pa je odmah zgrabio loptu nakon postignutog gola i poneo je ka centru. Ipak, zasmetalo je to igraču
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Novi život Rada: Pivce, pesma, šala i po neka uvreda (FOTO,VIDEO)

Novi život Rada: Pivce, pesma, šala i po neka uvreda (FOTO,VIDEO)

Sport klub pre 22 minuta
Subotica do 2027. dobija pokrajinsku „kuću fudbala“

Subotica do 2027. dobija pokrajinsku „kuću fudbala“

Sport klub pre 12 minuta
Keln pobedio na povratku u Bundesligu, HSV remizirao

Keln pobedio na povratku u Bundesligu, HSV remizirao

Sport klub pre 12 minuta
„Zvezdina košarkaška devetka“ – Mitrović zvanično napustio klub

„Zvezdina košarkaška devetka“ – Mitrović zvanično napustio klub

Sport klub pre 1 sat
Kako sada izgleda Zvezdin roster posle odlazaka Lazića i Mitrovića? Sad su stranci u većini

Kako sada izgleda Zvezdin roster posle odlazaka Lazića i Mitrovića? Sad su stranci u većini

Sportske.net pre 1 sat
„Pobedio sam samog sebe“: Nemanja Milovanović posle sjajnog vikenda u Slovačkoj! Premijer liga: Milenkovićev Notingem…

„Pobedio sam samog sebe“: Nemanja Milovanović posle sjajnog vikenda u Slovačkoj! Premijer liga: Milenkovićev Notingem remizirao sa Palasom – Griliš plesao u pobedi Evertona! (video)

Hot sport pre 1 sat
Šok u Grčkoj: Panatinaikos završio jedan od najvećih transfera u istoriji grčkog fudbala! Premijer liga: Milenkovićev Notingem…

Šok u Grčkoj: Panatinaikos završio jedan od najvećih transfera u istoriji grčkog fudbala! Premijer liga: Milenkovićev Notingem remizirao sa Palasom – Griliš plesao u pobedi Evertona! (video)

Hot sport pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaBeč

Sport, najnovije vesti »

Renato Sančez na pozajmici u Panatinaikosu

Renato Sančez na pozajmici u Panatinaikosu

Danas pre 1 sat
Ema Radukanu i Polina Kudermetova u drugom kolu Ju-Es opena

Ema Radukanu i Polina Kudermetova u drugom kolu Ju-Es opena

Danas pre 52 minuta
US OPEN UŽIVO: Olga prokockala 7 brejk lopti, igra i Đoković

US OPEN UŽIVO: Olga prokockala 7 brejk lopti, igra i Đoković

Sport klub pre 12 minuta
UŽIVO: Partizan napada vrh tabele u Nišu

UŽIVO: Partizan napada vrh tabele u Nišu

Sport klub pre 47 minuta
Remi Vranjanaca i Leskovčana: Dinamo Jug - GFK Dubočica 0:0

Remi Vranjanaca i Leskovčana: Dinamo Jug - GFK Dubočica 0:0

Vranje news pre 27 minuta