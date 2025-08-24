Srbin dao gol iz penala pa umalo „nadrljao“ zbog toga (VIDEO)

Volfsberger je u duelu 4. kola austrijske Bundeslige poražen na svom stadionu od Rapida 1:2.

Gosti iz Beča vodili su 2:0 na poluvremenu golovima Vurmbranda. Sve što je domaći tim uspeo je da smanji rezultat golom Dejana Zukića iz penala. Bivšem kapitenu Vojvodine se žurilo pa je odmah zgrabio loptu nakon postignutog gola i poneo je ka centru. Ipak, zasmetalo je to igraču