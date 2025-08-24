Spektakl u Nišu i prvi superligaški kiks Partizana u novoj sezoni!

Sportske.net pre 2 sata
Spektakl u Nišu i prvi superligaški kiks Partizana u novoj sezoni!

Derbi šestog kola Super lige srbije je u potpunosti opravdao taj epitet.

Radnički iz Niša i Partizan su na ''Čairu'' pred oko devet hiljada gledalaca odigrali veoma zanimljivu i sadržajnu utakmicu, a na kraju pobednika nije bilo. Završeno je rezultatom 2:2, čime domaćčini mogu da budu zadovoljniji, pogotovo ako se imjaju u vidu velike prilike koje je Partizan u finišu meča propustio. Crno-beli su tako prekinuli seriju pobeda od početka sezone u Super ligi i sada zajedno sa Vojvodinom na vrhu tabele imaju 13 bodova, a Nišlije sada imaju
"Ćilimari" poručili na čistom pirotskom: De bre pol'k, sve če si bude! Kude je teklo, pa će teče!

