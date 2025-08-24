Radnički i dalje bez pobede u sezoni, IMT lako slavio

Fudbaleri IMT savladali su u šestom kolu Superlige Srbije ekipu Radničkog iz Kragujevca rezultatom 2:0 i tako upisali drugi trijumf u sezoni, dok Radnički još uvek nema nijedan.

Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca od početka sezone čekaju na pobedu, a do sada su zabeležili četiri remija i tri poraza računajući i kvalifikacije za Ligu konferencije, piše RTS. Ni ovoga puta nije bilo bolje, a Aleksandar Luković će imati puno posla oko ekipe kako ova sezona ne bi bila košmarna za Kragujevčane. Iako je Radnički bio bolji tim na terenu što pokazuju i svi statistički parametri, fudbaleri IMT-a su prvi postigli gol na susretu. U 32. minutu dosuđen
