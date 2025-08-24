Bruno promašio penal u remiju Fulama i Junajteda

Sportski žurnal pre 2 minuta
Bruno promašio penal u remiju Fulama i Junajteda

Za domaći tim ceo meč je odigrao srpski reprezentativac Saša Lukić

Fudbaleri Fulama i Mančester junajteda odigrali su u Londonu na “Krejven kotidžu” 1:1 u utakmici drugog kola Premijer lige. Junajted je priliku da povede imao u 38. minutu, kada je loptu na belu tačku stavio Bruno Fernandeš. Šutirao visoko preko gola. Svemu je prethodila situacija u kojoj mu je prilikom postavljanja lopte zasmetao glavni sudija Kris Kavana. Gosti su do vođstva, ipak, došli u 58. minutu autogolom Rodriga Munjiza, pre toga je glavom posle kornera
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Joro "odgurnuo" Fulam, ali Lukić i drugari nisu dozvolili da Junajted slavi u njihovom domu!

Joro "odgurnuo" Fulam, ali Lukić i drugari nisu dozvolili da Junajted slavi u njihovom domu!

Sportske.net pre 22 minuta
Remi Fulama i Mančestera - Junajted ni penal ne može da iskoristi

Remi Fulama i Mančestera - Junajted ni penal ne može da iskoristi

RTS pre 12 minuta
Još jedan Srbin osvojio bod: Mančester junajted sve po starom! Zvanično: Partizan jači za beka iz NBA lige!

Još jedan Srbin osvojio bod: Mančester junajted sve po starom! Zvanično: Partizan jači za beka iz NBA lige!

Hot sport pre 7 minuta
Junajted propušta zicere i prosipa bodove, bivša zvezda Sitija zablistala u dresu Evertona

Junajted propušta zicere i prosipa bodove, bivša zvezda Sitija zablistala u dresu Evertona

Nova pre 13 minuta
Magri heroj Tuluza, Strazburu ide sjajno, ali navijači štrajkuju!

Magri heroj Tuluza, Strazburu ide sjajno, ali navijači štrajkuju!

Sportske.net pre 27 minuta
Junajted umalo odneo sva tri boda iz Londona: Remi Fulama i Mančestera!

Junajted umalo odneo sva tri boda iz Londona: Remi Fulama i Mančestera!

Kurir pre 3 minuta
Primera uživo na Nova.rs: Real Sosijedad protiv Espanjola, svi čekaju Paunovićevo gostovanje „kraljevskom klubu“

Primera uživo na Nova.rs: Real Sosijedad protiv Espanjola, svi čekaju Paunovićevo gostovanje „kraljevskom klubu“

Nova pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Mančester JunajtedFudbalLondonPremijer liga

Sport, najnovije vesti »

Renato Sančez na pozajmici u Panatinaikosu

Renato Sančez na pozajmici u Panatinaikosu

Danas pre 1 sat
Ema Radukanu i Polina Kudermetova u drugom kolu Ju-Es opena

Ema Radukanu i Polina Kudermetova u drugom kolu Ju-Es opena

Danas pre 53 minuta
UŽIVO: Partizan napada vrh tabele u Nišu

UŽIVO: Partizan napada vrh tabele u Nišu

Sport klub pre 47 minuta
US OPEN UŽIVO: Olga prokockala 7 brejk lopti, igra i Đoković

US OPEN UŽIVO: Olga prokockala 7 brejk lopti, igra i Đoković

Sport klub pre 13 minuta
Remi Vranjanaca i Leskovčana: Dinamo Jug - GFK Dubočica 0:0

Remi Vranjanaca i Leskovčana: Dinamo Jug - GFK Dubočica 0:0

Vranje news pre 27 minuta