Haustorov čudesni Treći svijet

Film o podcjenjenom albumu Haustora, premijerno prikazan u Sarajevu, konačno je počeo ispisivati mitologiju Zagreba novog vala

Ima tako nekih albuma, često i kultnih bandova, koji jednostavno ostanu neprepoznati u vremenu u kojem su objavljeni, da bi se dugo godina nakon toga ispostavilo kako je riječ možda i o najkvalitetnijoj ostavštini grupe i njenih ključnih autora, koja je značajno utjecala na formiranje generacije kreativaca. Jedan od točno takvih albuma je “Treći svijet”, drugi album zagrebačkog Haustora, koji je zapravo predstavljao kreativni vrhunac banda i autorske suradnje