Američki vojnici Nacionalne garde u Vašingtonu počinju da nose oružje: Evo u kojim slučajevima će upotrebiti silu

Blic pre 3 sata
Američki vojnici Nacionalne garde koji patroliraju ulicama Vašingtona kao deo operacije protiv kriminala, koju je pokrenuo predsednik Donald Tramp, počeli su da nose oružje, saopštili su zvaničnici.

Tačan broj vojnika sa oružjem nije preciziran, ali su izvori potvrdili da će nositi pištolje M17 ili puške M4, preneo je Rojters. To je odlučeno nakon što su stotine nenaoružanih vojnika bile raspoređene na ulicama Vašingtona poslednje dve nedelje, nakon što je Tramp rasporedio gardu zbog porasta kriminala u okrugu. Američki ministar odbrane Pit Hegset prošle nedelje je odobrio da trupe nose oružje. Zvaničnici iz Zajedničke operativne grupe Garde (DC) naveli su da
