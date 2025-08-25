(Grafikon) temperature do 35 stepeni, ali i nevreme: Ovakve vremenske obrte u septembru niko nije očekivao: Dugoročna prognoza za nevericu

Blic pre 15 minuta
(Grafikon) temperature do 35 stepeni, ali i nevreme: Ovakve vremenske obrte u septembru niko nije očekivao: Dugoročna prognoza…

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će septembar 2025. biti topliji i prosečno vlažan i da se u prvoj polovini meseca očekuje nastavak kasnog leta. Očekuje se da početkom septembra maksimalne temperature vazduha budu više od 30 stepeni, dok će minimalne biti oko 20 stepeni, što su iznad prosečne temperature za ovaj mesec i koje su u Srbiji za jutarnje od 10 do 16 stepeni i dnevne od 21 do 27 stepeni.

- Srednja minimalna temperatura biće iznad višegodišnjeg proseka za 0.5 do 1.5 stepeni. U Beogradu i okolini srednja minimalna temperatura biće oko 14.2 stepeni. Srednja maksimalna temperatura biće iznad višegodišnjeg proseka za 1 do 2 stepena. U Beogradu i okolini srednja maksimalna temperatura biće oko 24.9 stepeni – navodi se u prognozi. Suma padavina će se zadržavati u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Grafikon) temperature do 35 stepeni, ali i nevreme: Ovakve vremenske obrte u septembru niko nije očekivao: Dugoročna prognoza…

(Grafikon) temperature do 35 stepeni, ali i nevreme: Ovakve vremenske obrte u septembru niko nije očekivao: Dugoročna prognoza za nevericu

Blic pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 25. avgust

Na današnji dan, 25. avgust

N1 Info pre 24 minuta
Automobili na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju četiri sata

Automobili na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju četiri sata

RTV pre 20 minuta
Budućnost energije koja ne zagađuje (AUDIO)

Budućnost energije koja ne zagađuje (AUDIO)

RTV pre 10 minuta
Fiat grande panda iz Kragujevca pogurala rast izvoza Srbije

Fiat grande panda iz Kragujevca pogurala rast izvoza Srbije

Bloomberg Adria pre 25 minuta
Da li je srpsko ribarstvo na izdisaju

Da li je srpsko ribarstvo na izdisaju

Bloomberg Adria pre 25 minuta