(Grafikon) temperature do 35 stepeni, ali i nevreme: Ovakve vremenske obrte u septembru niko nije očekivao: Dugoročna prognoza za nevericu

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će septembar 2025. biti topliji i prosečno vlažan i da se u prvoj polovini meseca očekuje nastavak kasnog leta. Očekuje se da početkom septembra maksimalne temperature vazduha budu više od 30 stepeni, dok će minimalne biti oko 20 stepeni, što su iznad prosečne temperature za ovaj mesec i koje su u Srbiji za jutarnje od 10 do 16 stepeni i dnevne od 21 do 27 stepeni.

- Srednja minimalna temperatura biće iznad višegodišnjeg proseka za 0.5 do 1.5 stepeni. U Beogradu i okolini srednja minimalna temperatura biće oko 14.2 stepeni. Srednja maksimalna temperatura biće iznad višegodišnjeg proseka za 1 do 2 stepena. U Beogradu i okolini srednja maksimalna temperatura biće oko 24.9 stepeni – navodi se u prognozi. Suma padavina će se zadržavati u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji