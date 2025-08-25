Kako da đaka prvaka pripremite za polazak u školu, a ostale sa buđenja u podne na 7 ujutru: Ove reči školarcu ne smete nikako da kažete

Ceo raspust proveli su bez nekih ozbiljnijih obaveza, ustajali su kad su hteli, lenčarili... Za sedam dana počinje škola, ponovo kreće buđenje uz alarm, a ne kada oni hoće. Kako se vratiti u školski mod za one koji su već školarci, a kako sa đacima prvacima?

Roditelji igraju ključnu ulogu u pripremi đaka prvaka, a jasno definisan dnevni raspored može pomoći detetu da se oseća sigurnije i spremnije za nove izazove. Uspostavljanje navike pripreme školskih stvari svako veče, izbor odeće za naredni dan i razgovor o tome šta ga sutradan očekuje u školi dosta može pomoći detetu da se oseća spremno i motivisano za prve dane u đačkoj klupi. Od 1. septembra roditelji prvaka često prve spektakl, pričaju o njemu kao da je to