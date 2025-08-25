Kako da đaka prvaka pripremite za polazak u školu, a ostale sa buđenja u podne na 7 ujutru: Ove reči školarcu ne smete nikako da kažete

Blic pre 40 minuta
Kako da đaka prvaka pripremite za polazak u školu, a ostale sa buđenja u podne na 7 ujutru: Ove reči školarcu ne smete nikako…

Ceo raspust proveli su bez nekih ozbiljnijih obaveza, ustajali su kad su hteli, lenčarili... Za sedam dana počinje škola, ponovo kreće buđenje uz alarm, a ne kada oni hoće. Kako se vratiti u školski mod za one koji su već školarci, a kako sa đacima prvacima?

Roditelji igraju ključnu ulogu u pripremi đaka prvaka, a jasno definisan dnevni raspored može pomoći detetu da se oseća sigurnije i spremnije za nove izazove. Uspostavljanje navike pripreme školskih stvari svako veče, izbor odeće za naredni dan i razgovor o tome šta ga sutradan očekuje u školi dosta može pomoći detetu da se oseća spremno i motivisano za prve dane u đačkoj klupi. Od 1. septembra roditelji prvaka često prve spektakl, pričaju o njemu kao da je to
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Kako da đaka prvaka pripremite za polazak u školu, a ostale sa buđenja u podne na 7 ujutru: Ove reči školarcu ne smete nikako…

Kako da đaka prvaka pripremite za polazak u školu, a ostale sa buđenja u podne na 7 ujutru: Ove reči školarcu ne smete nikako da kažete

Blic pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Izbori

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 25. avgust

Na današnji dan, 25. avgust

N1 Info pre 25 minuta
Automobili na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju četiri sata

Automobili na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju četiri sata

RTV pre 20 minuta
Budućnost energije koja ne zagađuje (AUDIO)

Budućnost energije koja ne zagađuje (AUDIO)

RTV pre 10 minuta
Fiat grande panda iz Kragujevca pogurala rast izvoza Srbije

Fiat grande panda iz Kragujevca pogurala rast izvoza Srbije

Bloomberg Adria pre 25 minuta
Da li je srpsko ribarstvo na izdisaju

Da li je srpsko ribarstvo na izdisaju

Bloomberg Adria pre 25 minuta