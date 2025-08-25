Ekonomske mere: Niže cene hrane i kredita – pet stvari za danas

Bloomberg Adria pre 4 sati  |  Marija Veljković
Ekonomske mere: Niže cene hrane i kredita – pet stvari za danas

Država je rešila da stane na put visokim cenama u srpskim marketima.

Trgovačke marže trenutno dostižu čak 45 odsto, a uskoro će one biti ograničene na 20. Takođe, cene oko 3.000 proizvoda biće snižene, najavio je predsednik Aleksandar Vučić u nedelju. On je predstavio set ekonomskih mera koje pored ograničenja marži, obuhvataju i niže kamatne stope na kredite, izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, niže cene električne energije i cene ogrevnog drveta. Rok do kojeg su američke sankcije Naftnoj industriji Srbiji odložene bliži se
