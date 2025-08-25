Učenici iz Srbije osvojili pet medalja na olimpijadi iz astronomije i astrofizike u Mumbaju

Danas pre 6 sati  |  Beta
Učenici iz Srbije osvojili pet medalja na olimpijadi iz astronomije i astrofizike u Mumbaju

Srednjoškolci iz Srbije osvojili su pet medalja – dve srebrne i tri bronzane, na 18.

Međunarodnoj olimpijadi iz astronomije i astrofizike održanoj u Mumbaju u Indiji. Kako je prenela Radio-televizija Srbije, srebro su osvojili učenici Matematičke gimnazije Mihailo Radovanović i Pavle Ignjatović, a bronzu učenica gimnazije „Svetozar Marković“ iz Niša Neda Živanović, učenik Matematičke gimnazije Jovan Kulezić i učenik gimnazije u Kraljevu Dušan Lazić. Rukovodioci tima bili su Milan Stojanović iz Astronomske opservatorije u Beogradu i Stanislav
