Ekonomisti o predstavljenim merama: Efekat može biti ogroman, prvi put je obuhvaćen ceo lanac snabdevanja

"Već od 1. septembra građani će moći da vide promene cena u supermarketima" kaže ministarka trgovine Jagoda Lazarević.

Ekonomisti ocenjuju da, ukoliko se mere za snižavanje cena i kontrole inspekcije budu sprovodile adekvatno, efekat može biti ogroman, ali i da bi trebalo raditi na tome da mere ne budu ograničene samo na šest mesec kako bi standard građana i efektivno bio bolji. Nije građanima bilo svejedno kada su na rafovima supermarketa mogli da primete da kafa i čokolada postaju luksuz, dok kilogram slanine košta 3.099 dinara - koliko je zabeleženo pre dva dana u jednom