Uf, evo zašto je Novak tražio tajm-aut: Srpski as se mučio sa nezgodnom povredom! Lanetov sin progovorio O prelasku iz zvezde u Partizan: „Ispunjenje dugogodišnjih želja!“

Hot sport pre 1 sat
Uf, evo zašto je Novak tražio tajm-aut: Srpski as se mučio sa nezgodnom povredom! Lanetov sin progovorio O prelasku iz zvezde…

Mnoge je zabrinuo kada je zatražio medicinski tajm-aut! Novak Đoković plasirao se u drugo kolo US Opena 2025 pobedom nad mladim Amerikancem Lernerom Tijem, rezultatom 6:1, 7:6(3), 6:2. „Počeo sam sjajno, samo 20ak minuta za prvi set, a onda neki dugi gemovi na početku drugog seta i krenuo sam da se osećam dosta čudno u drugom setu.

Imali smo duge razmene, ali sam i pravio dosta neiznuđenih i vratio ga u meč. Drago mi je da sam se resetovao posle drugog seta i u trećem sam bio okej.“ – rekao je Novak Đoković. „Nisam povređen, ali samo sam se dosta mučio da ostanem u dugim razmenama i da se oporavim posle poena. To je što je. Bilo je dosta tenzija na terenu, noćna sesija, nisam igrao šest nedelja zvanični meč, morao sam da igram A igru.“ Novak Djokovic toes rn #USOpen pic.twitter.com/2UkiXnDp5O
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Krunić i Duarte od starta, Arnautović i Radonjić čekaće šansu s klupe

Krunić i Duarte od starta, Arnautović i Radonjić čekaće šansu s klupe

Sportski žurnal pre 4 minuta
Trener Pafosa Karsedo: "Svi verujemo u naš rad i plasman u Ligu šampiona"!

Trener Pafosa Karsedo: "Svi verujemo u naš rad i plasman u Ligu šampiona"!

Sportske.net pre 49 minuta
Trener Pafosa: "Ne plašimo se"

Trener Pafosa: "Ne plašimo se"

B92 pre 49 minuta
Ovoliko Zvezdinih navijača dolazi na Kipar: Velika podrška za srpskog šampiona, Delijama se pridružuju Grci!

Ovoliko Zvezdinih navijača dolazi na Kipar: Velika podrška za srpskog šampiona, Delijama se pridružuju Grci!

Telegraf pre 18 minuta
Na Marakani se baš otvorili! Evo kolike će premije dobiti fudbaleri Zvezde ako se plasiraju u Ligu šampiona

Na Marakani se baš otvorili! Evo kolike će premije dobiti fudbaleri Zvezde ako se plasiraju u Ligu šampiona

Večernje novosti pre 19 minuta
Zvezda otputovala na Kipar: Evo na koga računa Vladan Milojević! Lanetov sin progovorio o prelasku iz zvezde u Partizan…

Zvezda otputovala na Kipar: Evo na koga računa Vladan Milojević! Lanetov sin progovorio o prelasku iz zvezde u Partizan: „Ispunjenje dugogodišnjih želja!“

Hot sport pre 1 sat
Uspešno završen Festival sportskog filma na Zlatiboru! Lanetov sin progovorio o prelasku iz zvezde u Partizan: „Ispunjenje…

Uspešno završen Festival sportskog filma na Zlatiboru! Lanetov sin progovorio o prelasku iz zvezde u Partizan: „Ispunjenje dugogodišnjih želja!“

Hot sport pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićPartizanUS OpenZlatiborTwitterPariz

Sport, najnovije vesti »

Oni će braniti boje naše zemlje u Japanu – Ispratili smo najbolje srpske atletičare na Svetsko prvenstvo u atletici

Oni će braniti boje naše zemlje u Japanu – Ispratili smo najbolje srpske atletičare na Svetsko prvenstvo u atletici

Nova ekonomija pre 9 minuta
Troicki o Đokoviću i Seleš: “Malo mi je to čudno”

Troicki o Đokoviću i Seleš: “Malo mi je to čudno”

Vesti online pre 4 minuta
Krunić i Duarte od starta, Arnautović i Radonjić čekaće šansu s klupe

Krunić i Duarte od starta, Arnautović i Radonjić čekaće šansu s klupe

Sportski žurnal pre 4 minuta
Arsenal spreman da preotme još jednog igrača Totenhemu pred nosom

Arsenal spreman da preotme još jednog igrača Totenhemu pred nosom

Sportski žurnal pre 4 minuta
Jovičić: Ni sreća nije na našoj strani

Jovičić: Ni sreća nije na našoj strani

Sportski žurnal pre 4 minuta