Uf, evo zašto je Novak tražio tajm-aut: Srpski as se mučio sa nezgodnom povredom! Lanetov sin progovorio O prelasku iz zvezde u Partizan: „Ispunjenje dugogodišnjih želja!“

Mnoge je zabrinuo kada je zatražio medicinski tajm-aut! Novak Đoković plasirao se u drugo kolo US Opena 2025 pobedom nad mladim Amerikancem Lernerom Tijem, rezultatom 6:1, 7:6(3), 6:2. „Počeo sam sjajno, samo 20ak minuta za prvi set, a onda neki dugi gemovi na početku drugog seta i krenuo sam da se osećam dosta čudno u drugom setu.

Imali smo duge razmene, ali sam i pravio dosta neiznuđenih i vratio ga u meč. Drago mi je da sam se resetovao posle drugog seta i u trećem sam bio okej.“ – rekao je Novak Đoković. „Nisam povređen, ali samo sam se dosta mučio da ostanem u dugim razmenama i da se oporavim posle poena. To je što je. Bilo je dosta tenzija na terenu, noćna sesija, nisam igrao šest nedelja zvanični meč, morao sam da igram A igru.“ Novak Djokovic toes rn #USOpen pic.twitter.com/2UkiXnDp5O