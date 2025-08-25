Kamerun razbijen: Ubedljiva pobeda srpskih odbojkašica u senci povrede Tijane Bošković!

Od najnovijeg Hronološki Srpske odbojkašice savladale Kamerun sa maksimalnih 3:0 (25:16, 25:17, 25:12)! Odlična igra srpskih odbojkašica koje su uspele da slave i u drugom setu (25:17).

Još jedan korak nas deli od važnog trijumfa na Svetskom prvenstvu! Ipak, ono što je obeležilo drugi set je povreda Tijane Bošković... Još uvek nije poznato o čemu je reč. Početak nije bio idealan, ali u nastavku smo dodali gas i osvojili prvi set - 25:16. Osvojila je već devet poena i najzaslužija je za prednost Srbije - 21:16. Polako dižemo nivo igre i okrećemo sve na svoju vodenicu. Srbija vodi - 17:15. Afrička selekcija igra sjajno za sada i ima prednost 7:6.