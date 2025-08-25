Kamerun razbijen: Ubedljiva pobeda srpskih odbojkašica u senci povrede Tijane Bošković!

Kurir pre 3 sata
Kamerun razbijen: Ubedljiva pobeda srpskih odbojkašica u senci povrede Tijane Bošković!

Od najnovijeg Hronološki Srpske odbojkašice savladale Kamerun sa maksimalnih 3:0 (25:16, 25:17, 25:12)! Odlična igra srpskih odbojkašica koje su uspele da slave i u drugom setu (25:17).

Još jedan korak nas deli od važnog trijumfa na Svetskom prvenstvu! Ipak, ono što je obeležilo drugi set je povreda Tijane Bošković... Još uvek nije poznato o čemu je reč. Početak nije bio idealan, ali u nastavku smo dodali gas i osvojili prvi set - 25:16. Osvojila je već devet poena i najzaslužija je za prednost Srbije - 21:16. Polako dižemo nivo igre i okrećemo sve na svoju vodenicu. Srbija vodi - 17:15. Afrička selekcija igra sjajno za sada i ima prednost 7:6.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Pobeda odbojkašica u senci povrede Tijane Bošković

Pobeda odbojkašica u senci povrede Tijane Bošković

RTV pre 57 minuta
Moćna Srbija pregazila Kamerun za drugu pobedu na Svetskom prvenstvu: Povredila se Tijana Bošković, osigurana osmina finala

Moćna Srbija pregazila Kamerun za drugu pobedu na Svetskom prvenstvu: Povredila se Tijana Bošković, osigurana osmina finala

Nova pre 3 sata
Srbija bez izgubljenog seta do pobede nad Kamerunom, brine povreda Tijane Bošković

Srbija bez izgubljenog seta do pobede nad Kamerunom, brine povreda Tijane Bošković

RTS pre 3 sata
Katastrofa za Srbiju na Svetskom prvenstvu: Tijana Bošković se povredila usred meča

Katastrofa za Srbiju na Svetskom prvenstvu: Tijana Bošković se povredila usred meča

Mondo pre 2 sata
Srbija upisala i drugu pobedu na SP: Ubedljiva i protiv Kameruna, ali brine povreda Tijane Bošković

Srbija upisala i drugu pobedu na SP: Ubedljiva i protiv Kameruna, ali brine povreda Tijane Bošković

Mondo pre 2 sata
Pobeda Srbije gorkog ukusa – Tijana završila u suzama /video/

Pobeda Srbije gorkog ukusa – Tijana završila u suzama /video/

Sputnik pre 3 sata
Dobro - maksimalna pobeda, loše - povredila se Tijana

Dobro - maksimalna pobeda, loše - povredila se Tijana

Sportski žurnal pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaSvetsko prvenstvoKamerunUkrajinatijana boskoviczoran terzić

Sport, najnovije vesti »

Samo jedan gem za kraj: Dvostruka grend slem šampionka završila karijeru porazomu prvom kolu Ju-Es openu

Samo jedan gem za kraj: Dvostruka grend slem šampionka završila karijeru porazomu prvom kolu Ju-Es openu

Danas pre 47 minuta
Zvezda se oprostila od Nemanje Nedovića

Zvezda se oprostila od Nemanje Nedovića

Danas pre 22 minuta
Vladan Milojević: „Nikad se nisam branio, niti srljao sa napadima“

Vladan Milojević: „Nikad se nisam branio, niti srljao sa napadima“

Danas pre 1 sat
Zavirite na prvi trening reprezentacije Srbije pred Evrobasket: Aleksa i Dobrić „namestili ruku“ VIDEO

Zavirite na prvi trening reprezentacije Srbije pred Evrobasket: Aleksa i Dobrić „namestili ruku“ VIDEO

Nova pre 1 minut
Treći bolan rastanak - Zvezda okončala saradnju sa Nedovićem!

Treći bolan rastanak - Zvezda okončala saradnju sa Nedovićem!

Sportske.net pre 16 minuta