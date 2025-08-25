Srbija pobedila Kamerun na Svetskom prvenstvu u odbojci uz povredu Tijane Bošković

Naslovi.ai pre 1 sat

Odbojkašice Srbije ostvarile su drugu pobedu na Svetskom prvenstvu u Tajlandu, ali je pobedu obeležila povreda kapitenke Tijane Bošković.

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Kamerun sa 3:0 u drugom kolu grupne faze Svetskog prvenstva u Tajlandu i obezbedila plasman u osminu finala. Meč je protekao u dominaciji Srbije, sa setovima 25:16, 25:17 i 25:12. RTS Danas Sportske.net

Povreda Tijane Bošković, kapitenke i najbolje igračice Srbije, desila se sredinom drugog seta prilikom doskoka sa bloka. Ona je nezgodno doskočila i izvrnula zglob, zbog čega je morala da napusti teren. Povreda je izazvala zabrinutost, a detalji će biti poznati nakon lekarskih pregleda. B92 Euronews Mondo

U grupi H, Srbija je pokazala superiornost i nakon pobede nad Ukrajinom i Kamerunom, čeka duel sa Japanom za prvo mesto u grupi. Japan je u drugom kolu savladao Ukrajinu posle preokreta. Telegraf B92 B92