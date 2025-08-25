Srbija pobedila Kamerun na Svetskom prvenstvu u odbojci uz povredu Tijane Bošković

Naslovi.ai pre 1 sat
Srbija pobedila Kamerun na Svetskom prvenstvu u odbojci uz povredu Tijane Bošković

Odbojkašice Srbije ostvarile su drugu pobedu na Svetskom prvenstvu u Tajlandu, ali je pobedu obeležila povreda kapitenke Tijane Bošković.

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Kamerun sa 3:0 u drugom kolu grupne faze Svetskog prvenstva u Tajlandu i obezbedila plasman u osminu finala. Meč je protekao u dominaciji Srbije, sa setovima 25:16, 25:17 i 25:12. RTS Danas Sportske.net

Povreda Tijane Bošković, kapitenke i najbolje igračice Srbije, desila se sredinom drugog seta prilikom doskoka sa bloka. Ona je nezgodno doskočila i izvrnula zglob, zbog čega je morala da napusti teren. Povreda je izazvala zabrinutost, a detalji će biti poznati nakon lekarskih pregleda. B92 Euronews Mondo

U grupi H, Srbija je pokazala superiornost i nakon pobede nad Ukrajinom i Kamerunom, čeka duel sa Japanom za prvo mesto u grupi. Japan je u drugom kolu savladao Ukrajinu posle preokreta. Telegraf B92 B92

Povezane vesti »

Pobeda odbojkašica u senci povrede Tijane Bošković

Pobeda odbojkašica u senci povrede Tijane Bošković

RTV pre 2 sata
Kamerun razbijen: Ubedljiva pobeda srpskih odbojkašica u senci povrede Tijane Bošković!

Kamerun razbijen: Ubedljiva pobeda srpskih odbojkašica u senci povrede Tijane Bošković!

Kurir pre 4 sati
Moćna Srbija pregazila Kamerun za drugu pobedu na Svetskom prvenstvu: Povredila se Tijana Bošković, osigurana osmina finala

Moćna Srbija pregazila Kamerun za drugu pobedu na Svetskom prvenstvu: Povredila se Tijana Bošković, osigurana osmina finala

Nova pre 4 sati
Srbija bez izgubljenog seta do pobede nad Kamerunom, brine povreda Tijane Bošković

Srbija bez izgubljenog seta do pobede nad Kamerunom, brine povreda Tijane Bošković

RTS pre 4 sati
Katastrofa za Srbiju na Svetskom prvenstvu: Tijana Bošković se povredila usred meča

Katastrofa za Srbiju na Svetskom prvenstvu: Tijana Bošković se povredila usred meča

Mondo pre 4 sati
Srbija upisala i drugu pobedu na SP: Ubedljiva i protiv Kameruna, ali brine povreda Tijane Bošković

Srbija upisala i drugu pobedu na SP: Ubedljiva i protiv Kameruna, ali brine povreda Tijane Bošković

Mondo pre 4 sati
Pobeda Srbije gorkog ukusa – Tijana završila u suzama /video/

Pobeda Srbije gorkog ukusa – Tijana završila u suzama /video/

Sputnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaSvetsko prvenstvoKamerunTajlandNajbolje iz Srbije

Sport, najnovije vesti »

Kecmanović u tri seta poražen od igrača koji je iza njega na ATP listi

Kecmanović u tri seta poražen od igrača koji je iza njega na ATP listi

Danas pre 45 minuta
Najveća senzacija do sada na Ju-Es openu: Meksikanka pobedila osvajačicu Australijan opena

Najveća senzacija do sada na Ju-Es openu: Meksikanka pobedila osvajačicu Australijan opena

Danas pre 9 minuta
Doktor srpske selekcije pričao o povredi Tijane Bošković

Doktor srpske selekcije pričao o povredi Tijane Bošković

Danas pre 1 sat
Samo jedan gem za kraj: Dvostruka grend slem šampionka završila karijeru porazomu prvom kolu Ju-Es openu

Samo jedan gem za kraj: Dvostruka grend slem šampionka završila karijeru porazomu prvom kolu Ju-Es openu

Danas pre 2 sata
Zvezda se oprostila od Nemanje Nedovića

Zvezda se oprostila od Nemanje Nedovića

Danas pre 1 sat