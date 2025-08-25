Leskovac dobio mini šetalište u centru grada: Najfrekventniji deo sada izgleda lepše, jer je popločan dvema vrstama ploča! Građani prezadovoljni

Završeni su radovi na trotoarima sa obe strane Bulevara oslobođenja u centru Leskovca, od raskrsnice kod biblioteke do one kod Tehnološkog fakulteta.

Najfrekventniji deo grada sada izgleda lepše, jer je popločan dvema vrstama ploča – behaton sa granitom u završnom sloju na Širokoj čaršiji, i velouro pločama. Grad je za uređenje površine od 4.452 kvadratna metra izdvojio 27,4 miliona dinara. Izvođač radova iz Blaca, posao je završio pre roka, a nadležni ističu da je kvalitet na visokom nivou. „Sad je sve usklađenije, sve je mnogo lepše i čistije, naročito za osobe sa invaliditetom koje mogu da koriste sve ove