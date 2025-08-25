Misteriozni heroj spasao 3 devojke iz Niša iz buktinje, pa nestao: Ovo nije prvi put da Konstantin nekome spasi život! Evo šta se dogodilo 2006. godine

Kurir pre 1 sat  |  Jugmedia
Misteriozni heroj spasao 3 devojke iz Niša iz buktinje, pa nestao: Ovo nije prvi put da Konstantin nekome spasi život! Evo šta…

Na auto-putu kod Ražnja odigrala se nedavno prava drama kada se stari „pežo“ sa tri devojke iz Niša pretvorio u buktinju.

Samo zahvaljujući prisebnosti i hrabrosti Konstantina Živkovića (37) iz Trstenika, one su danas žive. Dugo im je trebalo da pronađu misteriznog heroja, koji se izgubio bez pozdrava. Vozeći iza njih, primetio je varnice i dim, preticao ih i davao znakove da stanu. Kada su konačno zaustavile auto, istrčao je, otvorio vrata i izveo ih na sigurno, izvukao i njihove stvari iz gepeka – a svega nekoliko trenutaka kasnije automobil je progutala vatra. Ovo, međutim, nije
