Nafta skače zbog Putina i Zelenskog: Investirajte pre eksplozije cene!

Nedavno smo prisustvovali bilateralnim sastancima predsednika Amerike Trampa sa predsednicima dveju zaraćenih strana, Rusije i Ukrajine.

Oba sastanka, jedan sa Putinom, drugi sa Zelenskim, doveli su do toga da smo sve bliži prvom susretu ova dva predsednika od početka rata uz posredovanje Donalda Trampa. Ovaj trilateralni sastanak biće istorijski i doneće velike promene kako na političkom tako i na ekonomskom planu. Sa jedne strane svet čeka i nada se da će eventualni mir sprečiti dalje krvoproliće, a a sa druge strane ljudi posmatraju i kakve će posledice ovaj sastanak imati po osnovni energent –