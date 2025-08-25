Nafta skače zbog Putina i Zelenskog: Investirajte pre eksplozije cene!

Kurir pre 39 minuta
Nafta skače zbog Putina i Zelenskog: Investirajte pre eksplozije cene!

Nedavno smo prisustvovali bilateralnim sastancima predsednika Amerike Trampa sa predsednicima dveju zaraćenih strana, Rusije i Ukrajine.

Oba sastanka, jedan sa Putinom, drugi sa Zelenskim, doveli su do toga da smo sve bliži prvom susretu ova dva predsednika od početka rata uz posredovanje Donalda Trampa. Ovaj trilateralni sastanak biće istorijski i doneće velike promene kako na političkom tako i na ekonomskom planu. Sa jedne strane svet čeka i nada se da će eventualni mir sprečiti dalje krvoproliće, a a sa druge strane ljudi posmatraju i kakve će posledice ovaj sastanak imati po osnovni energent –
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Nafta skače zbog Putina i Zelenskog: Investirajte pre eksplozije cene

Nafta skače zbog Putina i Zelenskog: Investirajte pre eksplozije cene

Danas pre 1 sat
Nafta skače zbog Putina i Zelenskog: Investirajte pre eksplozije cene!

Nafta skače zbog Putina i Zelenskog: Investirajte pre eksplozije cene!

Nova pre 1 sat
Nafta skače zbog Putina i Zelenskog: Investirajte pre eksplozije cene!

Nafta skače zbog Putina i Zelenskog: Investirajte pre eksplozije cene!

Mondo pre 1 sat
Nafta skače zbog Putina i Zelenskog: Investirajte pre eksplozije cene!

Nafta skače zbog Putina i Zelenskog: Investirajte pre eksplozije cene!

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaDonald Trampnafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Jedna stvar iz pasoša može skupo da vas košta ako je ne promenite na vreme

Jedna stvar iz pasoša može skupo da vas košta ako je ne promenite na vreme

Kamatica pre 23 minuta
Dveri: Ekonomija nije Vučićev posao i ne služi za prikupljanje političkih poena

Dveri: Ekonomija nije Vučićev posao i ne služi za prikupljanje političkih poena

Danas pre 14 minuta
Ministarka trgovine: Očekuje se da ukupan pad cena bude oko 15 odsto

Ministarka trgovine: Očekuje se da ukupan pad cena bude oko 15 odsto

N1 Info pre 34 minuta
PREDSEDNIK VUČIĆ PREDSTAVIO SET MERA ZA BOLJI ŽIVOT: SMANJENJE MARŽA, JEFTINI KREDITI I NOVI ZAKONI

PREDSEDNIK VUČIĆ PREDSTAVIO SET MERA ZA BOLJI ŽIVOT: SMANJENJE MARŽA, JEFTINI KREDITI I NOVI ZAKONI

Pirotske vesti pre 34 minuta
Poznat datum isplate penzija za avgust! Evo kome prvo stiže novac: Detaljan kalendar isplate

Poznat datum isplate penzija za avgust! Evo kome prvo stiže novac: Detaljan kalendar isplate

Blic pre 34 minuta