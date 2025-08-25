Poslednji snimak radnika koji je pao sa kamiona i poginuo: Ovo su trenuci pre tragedije (video)

Kurir pre 16 minuta  |  Avaz.ba)
Poslednji snimak radnika koji je pao sa kamiona i poginuo: Ovo su trenuci pre tragedije (video)

U mestu Gradina, opština Velika Kladuša u Bosni i Hercegovini, dogodila se tragična nesreća u kojoj je život izgubio radnik preduzeća JKUP Komunalije.

Do nesreće je došlo kada je Enes Rizvić (42), rođen u Velikoj Kladuši, pao s kamiona dok je obavljao redovne radne zadatke. Sada je obljavljen njegov poslednji snimak, koji je nastao nedugo pre tragičnog ishoda. Prema svedočenju njegovih kolega, nesreća se dogodila tokom prikupljanja smeća u mestu Gradina. Rizvić je, stojeći na metalnoj platformi na zadnjem delu vozila marke Transporter, iz neutvrđenih razloga izgubio ravnotežu i pao na kolovoz, zadobivši
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Milorad Dodik više nije ozbiljan igrač

Milorad Dodik više nije ozbiljan igrač

Nova pre 18 sati
Analitičari: Dodik više nije ozbiljan igrač, scenario o političkoj ulozi u Srbiji ne shvatati ozbiljno

Analitičari: Dodik više nije ozbiljan igrač, scenario o političkoj ulozi u Srbiji ne shvatati ozbiljno

N1 Info pre 18 sati
Bosanac i Crnogorac krali bicikle po Švajcarskoj, pa završili sa lisica na rukama: Nedeljama ih skladištili, pa prodavali

Bosanac i Crnogorac krali bicikle po Švajcarskoj, pa završili sa lisica na rukama: Nedeljama ih skladištili, pa prodavali

Blic pre 23 sata
"On je neprikosnoveni kralj kokaina" Austrijanci objavili šokantnu priču: Bosanac posao vodio iz zatvora! U Americi radio…

"On je neprikosnoveni kralj kokaina" Austrijanci objavili šokantnu priču: Bosanac posao vodio iz zatvora! U Americi radio fasade, uhapšen u Zagrebu

Kurir pre 1 dan
Strašna tragedija u bih: Radnik komunalnog preduzeća pao sa kamiona i poginuo na licu mesta

Strašna tragedija u bih: Radnik komunalnog preduzeća pao sa kamiona i poginuo na licu mesta

Kurir pre 1 dan
Tragedija u Krajini: Radnik komunalnog preduzeća pao s kamiona i poginuo

Tragedija u Krajini: Radnik komunalnog preduzeća pao s kamiona i poginuo

Telegraf pre 1 dan
Dodik: Očekivali smo da EU poštuje Ustav i suverentitet BiH

Dodik: Očekivali smo da EU poštuje Ustav i suverentitet BiH

RTV pre 1 dan

Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaGradinapoginuo radnik

Balkan, najnovije vesti »

Poslednji snimak radnika koji je pao sa kamiona i poginuo: Ovo su trenuci pre tragedije (video)

Poslednji snimak radnika koji je pao sa kamiona i poginuo: Ovo su trenuci pre tragedije (video)

Kurir pre 16 minuta
Srbin usred Starog grada napao policajce, povređeno više službenika: Drama u Kotoru, nasilnik odmah sproveden u stanicu sa…

Srbin usred Starog grada napao policajce, povređeno više službenika: Drama u Kotoru, nasilnik odmah sproveden u stanicu sa lisicama na rukama

RINA pre 1 dan
Otkrivena najveća plantaža marihuane u Crnoj Gori: Policija objavila neverovatne fotke, kao da smo u Meksiku!

Otkrivena najveća plantaža marihuane u Crnoj Gori: Policija objavila neverovatne fotke, kao da smo u Meksiku!

Telegraf pre 1 dan
Mladić iz Srbije uhapšen u Kotoru zbog napada na policajce

Mladić iz Srbije uhapšen u Kotoru zbog napada na policajce

Telegraf pre 1 dan
Štrajk otpravnika i dispečera u ŽICG blokirao vozove Montekarga, ugrožena isporuka rude, uglja i automobila

Štrajk otpravnika i dispečera u ŽICG blokirao vozove Montekarga, ugrožena isporuka rude, uglja i automobila

Euronews pre 4 sati