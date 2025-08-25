Poslednji snimak radnika koji je pao sa kamiona i poginuo: Ovo su trenuci pre tragedije (video)

U mestu Gradina, opština Velika Kladuša u Bosni i Hercegovini, dogodila se tragična nesreća u kojoj je život izgubio radnik preduzeća JKUP Komunalije.

Do nesreće je došlo kada je Enes Rizvić (42), rođen u Velikoj Kladuši, pao s kamiona dok je obavljao redovne radne zadatke. Sada je obljavljen njegov poslednji snimak, koji je nastao nedugo pre tragičnog ishoda. Prema svedočenju njegovih kolega, nesreća se dogodila tokom prikupljanja smeća u mestu Gradina. Rizvić je, stojeći na metalnoj platformi na zadnjem delu vozila marke Transporter, iz neutvrđenih razloga izgubio ravnotežu i pao na kolovoz, zadobivši