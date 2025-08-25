Ukrajinci u velikom problemu! Džej Di Vens potvrdio: "Nećemo slati vojnike" (foto)

Kurir pre 55 minuta  |  NBC news)
Ukrajinci u velikom problemu! Džej Di Vens potvrdio: "Nećemo slati vojnike" (foto)

Američki potpredsednik Džej Di Vens ponovio je danas Sjedinjene Američke Države neće slati trupe u Ukrajinu, ali je naglasio da Vašington namerava da igra aktivnu ulogu u davanju bezbednosnih garancija Kijevu. - Predsednik je bio veoma jasan.

Neće biti vojnika na terenu u Ukrajini. Ali ćemo nastaviti da igramo aktivnu ulogu u pokušaju da osiguramo da Ukrajinci imaju bezbednosne garancije i poverenje koje im je potrebno da zaustave rat sa svoje strane i da Rusi osećaju da mogu da dovedu rat do kraja sa svoje strane - rekao je Vens u intervjuu televiziji NBC njuz. On je naveo da je ruska strana pokazala spremnost da bude fleksibilna u vezi sa nekim svojim zahtevima, kao i da je, prvi put za tri i po
Radar pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Danas pre 2 sata
Blic pre 3 sata
Danas pre 4 sati

Kurir pre 55 minuta
Blic pre 1 sat
Radar pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Danas pre 1 sat