Miketić: Nadstrešnica u sklopu Linijskog parka ispucala u izgradnji (VIDEO)

Đorđe Miketić iz Inicijative "Beograd ostaje" na društvenoj mreži "X" objavio je snimak i naveo da je "nadstrešnica u sklopu Linijskog parka ispucala u izgradnji". "Nadstrešnica, u sklopu Linijskog parka.

Ispucala u izgradnji", naveo je Miketić. nadstrešnica, u sklopu linijskog parka. ispucala u izgradnji. pic.twitter.com/2L0FsNmegu Podsetimo, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je u aprilu da su u toku radovi na tri faze izgradnje Linijskog parka dužine 4,6 kilometara ispod Kalemegdana, duž desne obale reka Save i Dunava. Tada je kazao da je taj projekat izuzetno složen, ima 10 delova, kao i da je prva faza bila relativno brzo završena i ukazao je da su