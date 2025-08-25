Otkrivene laboratorije za uzgoj psihoaktivnih pečurki u Bečeju

Ministarstvo unutrašnjih poslova u saopštenju navodi da su u Bečeju otkrivene dve laboratorije za veštački uzgoj psihoaktivnih pečuraka, te su uhapšeni D.M i L.Đ. zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom prostorija koje koriste osumnjičeni, na više lokacija u ovoj opštini, pronađeno je oko 4,4 kilograma psihoaktivnih pečuraka, 2,5 kilograma marihuane, 190 grama hašiša, oko 60 grama amfetamina i tegla sa semenkama indijske konoplje i tri vage za precizno merenje, navodi se. Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni su uz krivičnu prijavu privedeni višem javnom tužiocu u Zrenjaninu, dodaje se u saopštenju MUP.