Otkrivene laboratorije za uzgoj psihoaktivnih pečurki u Bečeju

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Otkrivene laboratorije za uzgoj psihoaktivnih pečurki u Bečeju

Ministarstvo unutrašnjih poslova u saopštenju navodi da su u Bečeju otkrivene dve laboratorije za veštački uzgoj psihoaktivnih pečuraka, te su uhapšeni D.M i L.Đ. zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom prostorija koje koriste osumnjičeni, na više lokacija u ovoj opštini, pronađeno je oko 4,4 kilograma psihoaktivnih pečuraka, 2,5 kilograma marihuane, 190 grama hašiša, oko 60 grama amfetamina i tegla sa semenkama indijske konoplje i tri vage za precizno merenje, navodi se. Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni su uz krivičnu prijavu privedeni višem javnom tužiocu u Zrenjaninu, dodaje se u saopštenju MUP.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Teška saobraćajna nesreća u Kraljevu Ima povređenih

Teška saobraćajna nesreća u Kraljevu Ima povređenih

Alo pre 6 minuta
Užice: Uhapšen osumnjičeni za napad nožem, povređena četiri mladića

Užice: Uhapšen osumnjičeni za napad nožem, povređena četiri mladića

Serbian News Media pre 1 sat
Brutalan obračun u lokalu brze hrane u Užicu: Ljudi beže u panici, muškarac oštrim predmetom napao goste - ima povređenih!…

Brutalan obračun u lokalu brze hrane u Užicu: Ljudi beže u panici, muškarac oštrim predmetom napao goste - ima povređenih!

Blic pre 1 sat
U Beočinu uhapšen muškarac u čijem stanu je policija pronašla amfetamin

U Beočinu uhapšen muškarac u čijem stanu je policija pronašla amfetamin

Euronews pre 1 sat
Pao diler u Beočinu: Policija pronašla amfetamin

Pao diler u Beočinu: Policija pronašla amfetamin

B92 pre 1 sat
Poznato stanje mladića teško povređenog u Nišu: U masovnog tuči uboden u stomak

Poznato stanje mladića teško povređenog u Nišu: U masovnog tuči uboden u stomak

Telegraf pre 1 sat
Beočincu u stanu u Novom Sadu policija pronašla amfetamin, marihuanu i vagice

Beočincu u stanu u Novom Sadu policija pronašla amfetamin, marihuanu i vagice

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MarihuanaZrenjaninMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Hronika, najnovije vesti »

Motociklista poginuo u Kragujevcu

Motociklista poginuo u Kragujevcu

RTV pre 6 minuta
Dečaku povređenom na plaži u Crnoj Gori amputirana šaka, uhapšen državljanin Srbije

Dečaku povređenom na plaži u Crnoj Gori amputirana šaka, uhapšen državljanin Srbije

RTV pre 22 minuta
POGINUO MOTOCIKLISTA: Izgubio kontrolu nad motorom i sleteo sa puta

POGINUO MOTOCIKLISTA: Izgubio kontrolu nad motorom i sleteo sa puta

InfoKG pre 36 minuta
Mladić (18) poreklom iz Srbije osumnjičen za ubistvo u Norveškoj: Ubio ženu (34) zaposelnu u ustanovi za zaštitu dece

Mladić (18) poreklom iz Srbije osumnjičen za ubistvo u Norveškoj: Ubio ženu (34) zaposelnu u ustanovi za zaštitu dece

Nova pre 26 minuta
Gde prestaje policijski posao, a počinje erupcija uniformisane frustracije?

Gde prestaje policijski posao, a počinje erupcija uniformisane frustracije?

Vreme pre 6 minuta