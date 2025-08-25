Pobeda Srbije nad Kamerunom na SP u odbojci i povreda Tijane Bošković

Naslovi.ai pre 1 sat
Pobeda Srbije nad Kamerunom na SP u odbojci i povreda Tijane Bošković

Srbija je osvojila drugo kolo grupe H na Svetskom prvenstvu u odbojci, ali je kapiten Tijana Bošković povredila zglob i neizvesno je njeno dalje učešće.

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Kamerun sa 3:0 na Svetskom prvenstvu u Bangkoku i osigurala plasman u osminu finala kolo pre kraja grupne faze. Aleksandra Uzelac i Maja Aleksić predvodile su tim u pobedi. Radio 021 RTS

Meč je obeležila povreda kapitenke Tijane Bošković, koja je sredinom drugog seta iskrenula skočni zglob i nije se vraćala na teren. Povreda je izazvala zabrinutost u timu i među navijačima. Nova Večernje novosti B92

Doktor reprezentacije Dejan Aleksandrić potvrdio je da je u toku primarno zbrinjavanje i da će dodatne dijagnostičke procedure biti urađene ujutru, nakon čega će biti poznato više o težini povrede. Selektor Zoran Terzić nije mogao da precizira koliko će Boškovićeva biti odsutna. Kurir RTS Sportski žurnal

Srpske odbojkašice se pripremaju za odlučujući meč u grupi protiv Japana, a tim očekuje da nastavi dobar ritam igre. Sportski žurnal RTS

Ključne reči

OdbojkaSvetsko prvenstvoKamerunBangkok

