Objavljena ATP lista usred US Opena: Đoković ostao sedmi na svetu

Srpski teniser Novak Đoković zadržao je sedmo mesto na objavljenoj ATP listi.

Đoković je sedmi teniser sveta sa 4.130 bodova. Od ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović su popravili svoje pozicije na ATP listi plasmanom u četvrtfinale turnira u Vinston-Sejlemu. Kecmanović se popeo sa 45. na 42. mesto, dok je Međedović napredovao za osam pozicija i time ostvario najbolji plasman u svojoj karijeri – 57. mesto. Laslo Đere je zadržao 72. mesto, dok je Dušan Lajović popravio svoj plasman za jednu poziciju i sad je 128.