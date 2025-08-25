Objavljena ATP lista usred US Opena: Đoković ostao sedmi na svetu

Nova pre 4 sati  |  Autor: Beta
Srpski teniser Novak Đoković zadržao je sedmo mesto na objavljenoj ATP listi.

Đoković je sedmi teniser sveta sa 4.130 bodova. Od ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović su popravili svoje pozicije na ATP listi plasmanom u četvrtfinale turnira u Vinston-Sejlemu. Kecmanović se popeo sa 45. na 42. mesto, dok je Međedović napredovao za osam pozicija i time ostvario najbolji plasman u svojoj karijeri – 57. mesto. Laslo Đere je zadržao 72. mesto, dok je Dušan Lajović popravio svoj plasman za jednu poziciju i sad je 128.
Novak ĐokovićUS OpenATPATP listaDušan LajovićMiomir KecmanovićLaslo ĐereHamad Međedović

