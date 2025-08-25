Olga Danilović se popela na 39. mesto na WTA listi

Srpska teniserka Olga Danilović napredovala je za dve pozicije i na danas objavljenoj WTA listi zauzima 39. mesto.

Danilović je 39. teniserka sveta sa 1.320 bodova. Od ostalih srpskih teniserki, Nina Stojanović se popela sa 158. na 156. mesto, Lola Radivojević je zadržala 176. mesto, dok je Teodora Kostović napredovala za tri pozicije i sad je 262. igračica sveta, prenosi Beta. Mia Ristić je popravila svoj plasman za 12 pozicija i sad zauzima 314. mesto na WTA listi. Unutar prvih 10 mesta nije bilo promena, Beloruskinja Arina Sabalenka je i dalje prva sa 11.225 bodova, ispred