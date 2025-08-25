Olga Danilović se popela na 39. mesto na WTA listi

Politika pre 5 sati
Olga Danilović se popela na 39. mesto na WTA listi

Srpska teniserka Olga Danilović napredovala je za dve pozicije i na danas objavljenoj WTA listi zauzima 39. mesto.

Danilović je 39. teniserka sveta sa 1.320 bodova. Od ostalih srpskih teniserki, Nina Stojanović se popela sa 158. na 156. mesto, Lola Radivojević je zadržala 176. mesto, dok je Teodora Kostović napredovala za tri pozicije i sad je 262. igračica sveta, prenosi Beta. Mia Ristić je popravila svoj plasman za 12 pozicija i sad zauzima 314. mesto na WTA listi. Unutar prvih 10 mesta nije bilo promena, Beloruskinja Arina Sabalenka je i dalje prva sa 11.225 bodova, ispred
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Olga Danilović nakon šokantnog ispadanja sa US opena napredovala na WTA listi

Olga Danilović nakon šokantnog ispadanja sa US opena napredovala na WTA listi

Sportske.net pre 32 minuta
Međedović napredovao na ATP listi

Međedović napredovao na ATP listi

Sandžak press pre 5 sati
Objavljena ATP lista usred US Opena: Đoković ostao sedmi na svetu

Objavljena ATP lista usred US Opena: Đoković ostao sedmi na svetu

Nova pre 5 sati
Novak ne mrda – Hamad nikad bolji

Novak ne mrda – Hamad nikad bolji

Sputnik pre 6 sati
Olga Danilović napredovala na WTA listi

Olga Danilović napredovala na WTA listi

Danas pre 8 sati
Tokom US opena objavljena nova ATP lista

Tokom US opena objavljena nova ATP lista

Vesti online pre 7 sati
Međedović napravio skok nedelje na ATP listi uz najbolji plasman karijere

Međedović napravio skok nedelje na ATP listi uz najbolji plasman karijere

Sportski žurnal pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

WTAWTA listaOlga DanilovićNina StojanovićArina Sabalenka

Sport, najnovije vesti »

Samo jedan gem za kraj: Dvostruka grend slem šampionka završila karijeru porazomu prvom kolu Ju-Es openu

Samo jedan gem za kraj: Dvostruka grend slem šampionka završila karijeru porazomu prvom kolu Ju-Es openu

Danas pre 47 minuta
Zvezda se oprostila od Nemanje Nedovića

Zvezda se oprostila od Nemanje Nedovića

Danas pre 22 minuta
Vladan Milojević: „Nikad se nisam branio, niti srljao sa napadima“

Vladan Milojević: „Nikad se nisam branio, niti srljao sa napadima“

Danas pre 1 sat
Zavirite na prvi trening reprezentacije Srbije pred Evrobasket: Aleksa i Dobrić „namestili ruku“ VIDEO

Zavirite na prvi trening reprezentacije Srbije pred Evrobasket: Aleksa i Dobrić „namestili ruku“ VIDEO

Nova pre 2 minuta
Treći bolan rastanak - Zvezda okončala saradnju sa Nedovićem!

Treći bolan rastanak - Zvezda okončala saradnju sa Nedovićem!

Sportske.net pre 17 minuta