Kecmanović poražen u prvom kolu US open

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo večeras da se plasira u drugo kolo Ju Es opena, pošto je posle tri seta poražen od Brazilca Žoaoa Fonseke 6(3):7, 6(5):7, 3:6.

Kecmanović, 42. teniser sveta, poražen je od 45. igrača na ATP listi posle dva sata i 28 minuta. U prvom setu viđen je po jedan brejk na obe strane i pobednik se odlučivao u taj-brejku u kom je Fonseka slavio 7:3. I u drugom setu je viđen po jedan brejk i ponovo se igrao taj-brejk i ponovo je uspešniji bio Brazilac i slavio 7:5. Fonseka je u trećem setu bio siguran na svoj servis i brejkovima u sedmom i devetom gemu stigao do pobede. U drugom kolu, Fonseka će