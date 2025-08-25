Prvo OJT postupa po krivičnoj prijavi protiv 8 osumnjičenih za zlostavljanje i mučenje u slučaju Nikoline Sinđelić

RTV pre 59 minuta  |  Tanjug
Prvo OJT postupa po krivičnoj prijavi protiv 8 osumnjičenih za zlostavljanje i mučenje u slučaju Nikoline Sinđelić

BEOGRAD - Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da mu je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal ustupilo na nadležnost krivičnu prijavu Srbija centra protiv osam osumnjičenih za zlostavljanje i mučenje.

Osumnjičeni su M.K. V.L. J.O. B.J. D.V. N.D. N.F. i Z.V, navedeno je u saopštenju tog tužilaštva. Tužilaštvo je uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja MUP-u RS, Sektoru unutrašnje kontrole, a 22. avgusta je tužilac uzeo izjavu u svojstvu građanina od N.S. i D.C, dok bi narednih dana izjavu u svojstvu građanina pred tužiocem trebalo da da i S.Z. U saopštenju se dodaje da će, nakon prikupljanja svih potrebnih obaveštenja i utvrđivanja činjeničnog
