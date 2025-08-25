U Beočinu uhapšen muškarac zbog proizvodnje i prodaje droge

RTV pre 45 minuta  |  RTV
U Beočinu uhapšen muškarac zbog proizvodnje i prodaje droge

NOVI SAD - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beočinu uhapsili su N. V. (2005) iz ovog mesta zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom stana u Novom Sadu, u kome osumnjičeni neprijavljeno boravi, policija je pronašla oko 120 grama amfetamina i marihuanu. Takođe, pronađene su i dve vage za precizno merenje i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika. N. V. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu. Posle saslušanja, sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana.
