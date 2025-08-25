Ukrajina može da računa na podršku Nemačke

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
KIJEV - Nemački ministar finansija Lars Klingbajl poručio je danas ruskom predsedniku Vladimiru Putinu da "nema iluzija o opadanju nemačke podrške Ukrajini" i da ta zemlja uvek može da računa na podršku Nemačke.

"Putin ne treba da veruje da će nemačka podrška Ukrajini oslabiti. Naprotiv, Nemačka ostaje druga najveća pristalica Ukrajine u svetu, i najveći u Evropi. Ukrajina može da se osloni na nas", rekao je Klingbajl tokom nenajavljene posete Kijevu, preneo je Rojters. Klingbajl je pozvao Putina da pokaže interes za mirovni proces u ratnom sukobu koji traje od februara 2022. godine, označavajući ga kao "najsmrtonosniji rat u Evropi u poslednjih 80 godina". Takođe je
Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRojtersNemačkaKijev

