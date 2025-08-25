Stigle prve informacije o Tijaninoj povredi

Današnja ubedljiva pobeda ženske odbojkaške reprezentacije Srbije nad Kamerunom, u okviru drugog kola grupne faze takmičenja na Svetskom prvenstvu u Bangkoku ostala je u senci povrede naše najbolje odbojkašice Tijane Bošković.

Ona je prilikom jednog bloka u doskoku iskrenula skočni zglob i odmah je morala da izađe iz igre, a kakva je situacija posle meča, ima li dodatnih informacija o težini njene povrede? Prve informacije na tu temu je izneeo dr Dejan Aleksandrić, šef medicinskog tima ženske odbojkaške reprezentacije Srbije. ''U drugom setu je Tijana, nažalost, doživela povredu desnog skočnog zgloba, kada je imala distorziju, odnosno iskrenula je zglob. Za sada pratimo stanje, uradili