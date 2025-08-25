Prvi rival Srbije na EP bez najboljeg igrača

Sportski žurnal pre 19 minuta
Selektor Estonije saopštio konačan spisak

Selektor Estonije Hejko Ranula saopštio je danas konačan spisak igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo, koje će biti održano od 27. avgusta do 14. septembra. Košarkaška reprezentacija Estonije biće oslabljena na EP, pošto zbog povrede levog ramena neće igrati Majk Kocar. Na spisku se nalaze: Henri Drel, Kregor Hermet, Janari Jesar, Mik Jurkatam, Artur Konontšuk, Kristijan Kulamae, Sander Rajeste, Jonas Risma, Mart Rozental, Matijas Tas, Kaspar Trejer i Sim-Sander
