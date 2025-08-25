Zvezda se rastala sa Nemanjom Nedovićem: Ovo je samo kraj jedne epizode

Najtrofejnije sezone doživeo je u svojoj kući kao igrač Crvene zvezde u koju se vratio nakon deset godina, a pamtiće se za sva vremena i njegova trojka u prvom evroligaškom gradskom derbiju u “Beogradskoj areni”

Crvena zvezda i Nemanja Nedović više nisu “zajedno”, došlo je do razlaza. - Nemanja Nedović je u dva navrata nosio dres Crvene zvezde od 2008-2012. godine i od 2022. godine kada se vratio u svoj klub i u tom periodu odigrao je 315 utakmica i ubacio 3042 poena. Sa Crvenom zvezdom je osvojio 6 trofeja: ABA ligu, tri Kupa Radivoj Korać i dva šampionata Srbije. Zvezdino dete, koje će uvek biti nezaobilazni deo velike Crvene zvezde! - naveli su sa Malog Kalemegdana.