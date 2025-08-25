Nemanja Nedović više neće igrati za Crvenu zvezdu

Radio 021 pre 10 minuta  |  Beta
Nemanja Nedović više neće igrati za Crvenu zvezdu

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je danas da u takmičarskoj sezoni 2025/26. Nemanja Nedović neće biti deo tima.

Nedović je u crveno-belom dresu nastupao u dva navrata – od 2008. do 2012, a potom se vratio 2022. godine. U tom periodu odigrao je 315 utakmica i postigao 3.042 poena. Sa Crvenom zvezdom je osvojio šest trofeja: ABA ligu, tri Kupa Radivoja Koraća i dva šampionata Srbije. "Zvezdino dete, koje će uvek biti nezaobilazni deo velike Crvene zvezde", naveo je klub na zvaničnom sajtu. Nedović je tokom karijere nastupao i za Lijetuvos Ritas, Golden Stejt u NBA ligi,
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Svi igrači su sa nama, crvena zvezda ne sme da ima alibi: Milojević svestan kako velikan mora da izgleda sutra! Fotografija…

Svi igrači su sa nama, crvena zvezda ne sme da ima alibi: Milojević svestan kako velikan mora da izgleda sutra! Fotografija godine: Novak Đoković ima beskonačnu auru! (foto)

Hot sport pre 14 minuta
Nemanja Nedović i zvanično saznao svoju sudbinu: Klub se oglasio oko ljubimca Delija! Fotografija godine: Novak Đoković ima…

Nemanja Nedović i zvanično saznao svoju sudbinu: Klub se oglasio oko ljubimca Delija! Fotografija godine: Novak Đoković ima beskonačnu auru! (foto)

Hot sport pre 14 minuta
Fotografija godine: Novak Đoković ima beskonačnu auru! (foto) svi igrači su sa nama, crvena zvezda ne sme da ima alibi…

Fotografija godine: Novak Đoković ima beskonačnu auru! (foto) svi igrači su sa nama, crvena zvezda ne sme da ima alibi: Milojević svestan kako velikan mora da izgleda sutra!

Hot sport pre 34 minuta
Jsd Partizan gubi jednog od najtrofejnijih članova: Klub napušta čitavo društvo! Fotografija godine: Novak Đoković ima…

Jsd Partizan gubi jednog od najtrofejnijih članova: Klub napušta čitavo društvo! Fotografija godine: Novak Đoković ima beskonačnu auru! (foto)

Hot sport pre 15 minuta
Najbizarniji forhend u svetu tenisa?! Zglobovi će ovako stradati ekstremno brzo! Fotografija godine: Novak Đoković ima…

Najbizarniji forhend u svetu tenisa?! Zglobovi će ovako stradati ekstremno brzo! Fotografija godine: Novak Đoković ima beskonačnu auru! (foto)

Hot sport pre 15 minuta
Crvena zvezda potpuno formirala tim: Poslednji deo slagalice stigao u Beograd! Fotografija godine: Novak Đoković ima…

Crvena zvezda potpuno formirala tim: Poslednji deo slagalice stigao u Beograd! Fotografija godine: Novak Đoković ima beskonačnu auru! (foto)

Hot sport pre 14 minuta
Nemanja Nedović nije više košarkaš Crvene zvezde: Klub mu se zahvalio -Nedo, mnogo sreće, zdravlja i uspeha u nastavku karijere…

Nemanja Nedović nije više košarkaš Crvene zvezde: Klub mu se zahvalio -Nedo, mnogo sreće, zdravlja i uspeha u nastavku karijere

Dnevnik pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NBACrvena ZvezdaKup Radivoja KoraćaABA ligaNemanja Nedović

Sport, najnovije vesti »

Kecmanović u tri seta poražen od igrača koji je iza njega na ATP listi

Kecmanović u tri seta poražen od igrača koji je iza njega na ATP listi

Danas pre 45 minuta
Najveća senzacija do sada na Ju-Es openu: Meksikanka pobedila osvajačicu Australijan opena

Najveća senzacija do sada na Ju-Es openu: Meksikanka pobedila osvajačicu Australijan opena

Danas pre 10 minuta
Doktor srpske selekcije pričao o povredi Tijane Bošković

Doktor srpske selekcije pričao o povredi Tijane Bošković

Danas pre 1 sat
Zvezda se oprostila od Nemanje Nedovića

Zvezda se oprostila od Nemanje Nedovića

Danas pre 1 sat
Samo jedan gem za kraj: Dvostruka grend slem šampionka završila karijeru porazomu prvom kolu Ju-Es openu

Samo jedan gem za kraj: Dvostruka grend slem šampionka završila karijeru porazomu prvom kolu Ju-Es openu

Danas pre 2 sata