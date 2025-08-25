Nemanja Nedović više neće igrati za Crvenu zvezdu

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je danas da u takmičarskoj sezoni 2025/26. Nemanja Nedović neće biti deo tima.

Nedović je u crveno-belom dresu nastupao u dva navrata – od 2008. do 2012, a potom se vratio 2022. godine. U tom periodu odigrao je 315 utakmica i postigao 3.042 poena. Sa Crvenom zvezdom je osvojio šest trofeja: ABA ligu, tri Kupa Radivoja Koraća i dva šampionata Srbije. "Zvezdino dete, koje će uvek biti nezaobilazni deo velike Crvene zvezde", naveo je klub na zvaničnom sajtu. Nedović je tokom karijere nastupao i za Lijetuvos Ritas, Golden Stejt u NBA ligi,