Potera na auto-putu: Uhapšen vozač - švercovao migrante i bežeći od policije probio naplatnu rampu

Policija je danas na auto-putu kod Niša uhapsila vozača minivena koji je prevozio ilegalne migrante, a koji nije hteo da zaustavi vozilo na zahtev patrole i opirao se tokom pretresa.

Pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova danas je, putem sredstava veze, data objava da se iz pravca Niša prema Beogradu na auto-putu kreće vozilo „seat alhambra“ u kojem se prevoze migranti i koje prate patrole iz Jagodine, a koje nije htelo da stane ni policijskim službenicima PU Pirot i PU Niš, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Patrola Uprave saobraćajne policije u visini Umčara pristupila je pratnji navedenog vozila zajedno sa patrolom