Drama na Ju-Es openu! Novak Đoković jedva stajao na nogama i izbacio Amerikanca

Novak Đoković započeo je takmičenje na Ju-Es openu pobedom nad 19-godišnjim Amerikancem Lernerom Tijenom rezultatom 3:0, po setovima 6:1, 7:6 (3), 6:2.

Foto AP Meč na stadionu "Artur Eš" bio je sve samo ne rutinski, a Đoković je, osim sa protivnikom, vodio borbu i sa žuljevima. Srpski teniser je meč je započeo ubedljivo. Đoković je za samo 24 minuta dobio prvi set, ne ostavivši mladom Amerikancu, inače učeniku bivšeg šampiona Majkla Čenga, ni promil šanse da se bilo čemu nada. Ipak, drugi set doneo je znatno više neizvesnosti. Tijen je zaigrao mnogo hrabrije, imao čak tri brejk šanse i jednu set loptu, ali je