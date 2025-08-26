Mijatović: "Vinisijus ne zaslužuje da nosi dres Reala" VIDEO

B92 pre 1 sat
Mijatović: "Vinisijus ne zaslužuje da nosi dres Reala" VIDEO

Real Madrid jeste bez problema savladao ekipu koju sa klupe predvodi Veljko Paunović, ali nastup brazilskog fudbalera ostao je u senci i gola koji je postigao na ovom meču.

O ovom detalju govorio je i potpredsednik Partizana, a nekadašnji sportski direktor Real Madrida, Predrag Mijatović. Junak Madriđana u finalu Lige šampiona iz 1995. godine, bio je kritički nastrojen prema Vinisijusu, za kojeg smatra da sa takvim ponašanjem ne zaslužuje da nosi dres kraljevskog kluba. "Neke stvari se ne menjaju, ne vredi. Po meni, njegovo ponašanje ne zaslužuje da nosi dres Real Madrida. Njemu je potrebno da se motiviše tako što će se svađati sa
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Karlos Alkaraz se ošišao na nulu: Objasnio i zašto! Peđa mijatović ponovo iskritikovao vinisijusa: „Njegovo ponašanje ne…

Karlos Alkaraz se ošišao na nulu: Objasnio i zašto! Peđa mijatović ponovo iskritikovao vinisijusa: „Njegovo ponašanje ne zaslužuje da nosi dres Real Madrida“

Hot sport pre 1 sat
Alkaras hvata zalet

Alkaras hvata zalet

Vesti online pre 53 minuta
Mijatović žestoko opleo po slavnom brazilcu! Vinisijus ne zaslužuje da nosi dres Reala! Ne vredi - neke stvari se ne menjaju!…

Mijatović žestoko opleo po slavnom brazilcu! Vinisijus ne zaslužuje da nosi dres Reala! Ne vredi - neke stvari se ne menjaju!

Kurir pre 57 minuta
Peđa Mijatović ponovo iskritikovao Vinisijusa: „Njegovo ponašanje ne zaslužuje da nosi dres Real Madrida“ jsd Partizan se…

Peđa Mijatović ponovo iskritikovao Vinisijusa: „Njegovo ponašanje ne zaslužuje da nosi dres Real Madrida“ jsd Partizan se oglasio povodom istupanja veslačkog kluba: „Tvrdnje koje su se pojavile u pojedinim medijima nisu tačne“

Hot sport pre 1 sat
Alkaraz i Rud sigurno do drugog kola US Opena

Alkaraz i Rud sigurno do drugog kola US Opena

Nedeljnik pre 3 sata
Us open: Alkaraz, Rubljov i Rud u drugom kolu

Us open: Alkaraz, Rubljov i Rud u drugom kolu

Dnevnik pre 3 sata
"Ćelavi" Alkaras neutralisao Opelkine "bombe" za drugo kolo US opena!

"Ćelavi" Alkaras neutralisao Opelkine "bombe" za drugo kolo US opena!

Sportske.net pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Predrag MijatovićFudbalPartizanReal MadridLiga ŠampionaMadrid

Sport, najnovije vesti »

Regularan gol Radničkog protiv Partizana: „Nakon efikasne analize doneta je ispravna odluka“

Regularan gol Radničkog protiv Partizana: „Nakon efikasne analize doneta je ispravna odluka“

Danas pre 8 minuta
Gazeta: Presudnih 48 sati za Dušana Vlahovića

Gazeta: Presudnih 48 sati za Dušana Vlahovića

RTS pre 8 minuta
Sejduba Suma za HotSport: O ponudi Zvezde, Ivici Ilievu, Novom Pazaru, helikopteru, Savi Miloševiću i tome gde u Srbiji…

Sejduba Suma za HotSport: O ponudi Zvezde, Ivici Ilievu, Novom Pazaru, helikopteru, Savi Miloševiću i tome gde u Srbiji nastavlja karijeru! Crvena zvezda saopštila konačan roster: Miljenik publike definitivno precrtan!

Hot sport pre 7 minuta
Pohvalio se i Čukarički: "Oteo" je Partizanu kapitena generacije 2011.

Pohvalio se i Čukarički: "Oteo" je Partizanu kapitena generacije 2011.

Mondo pre 7 minuta
Selektor Nemačke završio u bolnici: Beograđanin će predvoditi svetske šampione

Selektor Nemačke završio u bolnici: Beograđanin će predvoditi svetske šampione

Nova pre 2 minuta