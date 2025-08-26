Lisa Kuk iz Fed-a uzvraća Trampu: "Nemaš ovlašćenja da me smeniš, neću da odem!" Oborili su i dolar

Predsednik Donald Tramp je saopštio da je smenio guvernerku Odbora Federalnih rezervi Lisu Kuk, što predstavlja bez presedana i dramatičnu eskalaciju njegovih napada na nezavisnost američke centralne banke zbog odbijanja da smanji kamatne stope.

Tramp je u pismu o razrešenju, koje je objavio na platformi Truth Social, naveo optužbe direktora Agencije za stambene finansije Bila Pultija da je Kuk davala lažne izjave u aplikacijama za stambene kredite. Ministarstvo pravde je četiri dana ranije najavilo istragu protiv Kuk na osnovu Pultijevih tvrdnji. Kuk je izjavila: „Predsednik Tramp je navodno smenio mene ’iz opravdanog razloga’, iako takav razlog ne postoji po zakonu, a on nema ni ovlašćenja da to učini.“