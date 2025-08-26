Lisa Kuk iz Fed-a uzvraća Trampu: "Nemaš ovlašćenja da me smeniš, neću da odem!" Oborili su i dolar

Blic pre 4 sati
Lisa Kuk iz Fed-a uzvraća Trampu: "Nemaš ovlašćenja da me smeniš, neću da odem!" Oborili su i dolar

Predsednik Donald Tramp je saopštio da je smenio guvernerku Odbora Federalnih rezervi Lisu Kuk, što predstavlja bez presedana i dramatičnu eskalaciju njegovih napada na nezavisnost američke centralne banke zbog odbijanja da smanji kamatne stope.

Tramp je u pismu o razrešenju, koje je objavio na platformi Truth Social, naveo optužbe direktora Agencije za stambene finansije Bila Pultija da je Kuk davala lažne izjave u aplikacijama za stambene kredite. Ministarstvo pravde je četiri dana ranije najavilo istragu protiv Kuk na osnovu Pultijevih tvrdnji. Kuk je izjavila: „Predsednik Tramp je navodno smenio mene ’iz opravdanog razloga’, iako takav razlog ne postoji po zakonu, a on nema ni ovlašćenja da to učini.“
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Svetske akcije padaju nakon što je Tramp zaoštrio sukob sa američkim Federalnim rezervama

Svetske akcije padaju nakon što je Tramp zaoštrio sukob sa američkim Federalnim rezervama

NIN pre 59 minuta
Akcije padaju nakon što je Tramp zaoštrio sukob sa američkim Federalnim rezervama

Akcije padaju nakon što je Tramp zaoštrio sukob sa američkim Federalnim rezervama

BizLife pre 2 sata
Ona je žena koja je javno "napala" Trampa KAO NIKO DO SADA: "Neću da odem, nemaš ovlašćenja da me smeniš!"

Ona je žena koja je javno "napala" Trampa KAO NIKO DO SADA: "Neću da odem, nemaš ovlašćenja da me smeniš!"

Telegraf pre 2 sata
Trampov potez bez presedana poljuljao berze: Otpustio guvernerku Fed-a

Trampov potez bez presedana poljuljao berze: Otpustio guvernerku Fed-a

Nedeljnik pre 2 sata
Tramp smenio guvernerku Federalnih rezervi, optužio je za hipotekarnu prevaru

Tramp smenio guvernerku Federalnih rezervi, optužio je za hipotekarnu prevaru

N1 Info pre 3 sata
Tramp otpustio guvernerku FED: Ovako nešto se nikad u američkoj istoriji nije desilo

Tramp otpustio guvernerku FED: Ovako nešto se nikad u američkoj istoriji nije desilo

Nova pre 4 sati
Svetske akcije padaju nakon što je Tramp zaoštrio sukob sa američkim Federalnim rezervama

Svetske akcije padaju nakon što je Tramp zaoštrio sukob sa američkim Federalnim rezervama

Radio sto plus pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KreditiStambeni kreditiMinistarstvo pravdekamatne stopeDonald TrampDolar

Svet, najnovije vesti »

Stručnjaci: Nema prostora za Trampov lik na planini Rašmor

Stručnjaci: Nema prostora za Trampov lik na planini Rašmor

N1 Info pre 29 minuta
Veliki požar u industrijskom objektu između Kaća i Budisave (VIDEO)

Veliki požar u industrijskom objektu između Kaća i Budisave (VIDEO)

RTV pre 5 minuta
EU odobrila novu injekciju kompanije Gilead za prevenciju HIV-a

EU odobrila novu injekciju kompanije Gilead za prevenciju HIV-a

RTV pre 25 minuta
"Ljudi gladuju, a ova banda ubica kažu da su na dijeti": Borelj: Ubistvo šest novinara u Gazi nije slučajno, idf je znao ko su…

"Ljudi gladuju, a ova banda ubica kažu da su na dijeti": Borelj: Ubistvo šest novinara u Gazi nije slučajno, idf je znao ko su

Blic pre 34 minuta
Zemljotres jačine 4,8 stepeni pogodio Siciliju

Zemljotres jačine 4,8 stepeni pogodio Siciliju

RTV pre 15 minuta