Novi most preko Ibra u Kosovskoj Mitrovici otvoren za saobraćaj: Srbi pisali peticiju protiv izgradnje (video)

Novi most preko Ibra u Kosovskoj Mitrovici otvoren za saobraćaj: Srbi pisali peticiju protiv izgradnje (video)

Jedan od dva nova mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, koje grade privremene prištinske institucije, danas je otvoren za saobraćaj.

Snimke sa mosta objavili su zamenik ministra za infrastrukturu privremenih institucija u tehničkom mandatu Hisen Durmiši i vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova privremenih institucija Dželjal Svečlja. Srpska lista predala je u julu predstavnicima međunarodne zajednice peticiju građana protiv izgradnje mostova na reci Ibar, a građani su prilikom potpisivanja peticije istakli da novi mostovi nisu potrebni jer ne bi bili mostovi spajanja, već bi doprinosili
