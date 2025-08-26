"Republika Srpska će doživeti da bude nezavisna od Sarajeva": Dodik: "Predsednik može da ode sa funkcije samo ako podnese ostavku ili bude opozvan"

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je večeras da će Republika Srpska doživeti da bude nezavisna od Sarajeva.

"BiH je nemoguća, propala država, podeljena po svim šavovima. Tamo nema ničega osim propagande koja pokušava da napravi priču o nekoj harmoniji, a nemoguće je naći bilo kakav element zajedništva", rekao je Dodik večeras za "TV Informer". Dodik je istakao da su Srbi u Dejtonski sporazum uneli Republiku Srpsku, koja je imala svoju teritoriju, vojsku i bila država. Dodik je ponovio da Centralna izborna komisija /CIK/ BiH "radi protiv Ustava koji kaže da predsednik ne