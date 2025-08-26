Srpska Lepinja osvojila Evropu: Našla se među 10 najboljih hlebova, rame uz rame sa slavnim bagetom i italijanskom fokačom

Srpska lepinja se našle rame uz rame sa slavnim francuskim bagetom i legendarnom italijanskom fokačom i ušla među deset najboljih hlebova u Evropi.

- Svi sastojci za lepinju se odlično kombinuju i daju savršenu strukturu što je i čini tako posebnom. Zato ne možemo da budemo ravnodušni kada prođemo pored pekare i osetimo njihov miris, ističe nutricionistkinja Milka Raičević i dodaje da smatra da kvalitet zrna pšenice i ljubav koja se unosi u njeno pravljenje daju joj posebnost. - Ova priča o našoj lepinji, koja i zaslužuje to mesto, je priča o tradiciji - kaže Milka Raičević i dodaje:. - Lepinja je zdrav