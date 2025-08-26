Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu tvrde da su izbačeni iz objekta, oglasio se dekan: Promenili smo brave, zgrada će do daljnjeg biti zaključana (foto, video)

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milivoje Alanović izbacio je jutros studente iz zgrade te visokoobrazovne ustanove koja je blokirana krajem novembra prošle godine. Dekan je rekao da je imao normalan razgovor sa studentima i da ih je zamolio da napuste zgradu kako bi pripremio fakultet za održavanje septembarskog ispitnog roka.

Kako su objavili studenti u blokadi na društvenim mrežama, dekan Alanović je "uleteo na fakultet sa par profesora, zamenio brave i pretio disciplinskim postupcima studentima koji nisu hteli da izađu iz zgrade". Studenti u blokadi sa Filozofskog fakulteta doneli su ispred ulaza šator sa razglasom sa kojeg puštaju muziku i poručili su dekanu da će "ostati ispred zgrade dok se ova novonastala situacija ne reši" Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milivoj Alanović
