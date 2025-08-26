Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu tvrde: Dekan uleteo na fakultet sa par profesora i zamenio bravu (foto)

Blic pre 16 minuta
Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milivoje Alanović izbacio je jutros studente iz zgrade te visokoobrazovne ustanove koja je blokirana krajem novembra prošle godine.

Kako su objavili studenti u blokadi na društvenim mrežama, dekan Alanović je "uleteo na fakultet sa par profesora, zamenio brave i pretio disciplinskim postupcima studentima koji nisu hteli da izađu iz zgrade". Podsetimo, dekan Alanović nije podržao studente kada su najavili blokadu fakulteta, zbog čega je troje prodekana podnelo ostavke. Svi ostali fakulteti Novosadskog univerziteta su i dalje u blokadi.
