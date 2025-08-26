(Video, foto) više mrtvih u eksploziji u najvećoj luci u Nemačkoj: Metalne krhotine letele po auto-putu, crni dim preti gradu, građani evakuisani

Više ljudi poginulo je danas u eksploziji u skladištu jedne brodarske kompanije u Hamburgu, preneli su nemački mediji.

Eksplozije u luci u skladištu brodarske kompanije u Hamburgu pokrenule su veliku akciju lokalnih vatrogasaca i policije, veliki oblak dima diže se iznad mesta eksplozije, a u blokadi se našlo nekoliko naselja i saobraćajnica, a prema tvrdnjama policije broj žrtava je manji od 10, preneo je Bild. U 15.31 prijavljen je požar u skladištu u kojem se navodno zapalio automobil, ali ubrzo su se čule nove detonacije gasnih boca navodno napunjenih oksidom azota. "Krhotine
